Røsnæs-bestyrelsens forslag knytter Røsnæs tættere på Samsø og Hou, der hvor lokalforeninger heller ikke vil have motorvej - og broforbindelse.

Røsnæs-bestyrelse går tættere på Kattegat-nej

Kalundborg - 17. juli 2021 kl. 05:30 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Indtil generalforsamlingen lørdag 21. august i Nej til Motorvej på Røsnæs er det foreningens udgangspunkt og formål »at arbejde imod en motorvej på Røsnæs-halvøen«.

Men hvis et forslag, som bestyrelsen lægger frem, bliver vedtaget af foreningens højeste myndighed, kan det være et formelt skridt mod en mere udtalt modstand mod en tværgående trafikforbindelse hen over Kattegat.

Bestyrelsen vil ændre paragraf 2, der omhandler foreningens formål, fra følgende tekst:

»Foreningens formål er at arbejde imod en motorvej på Røsnæs-halvøen. Foreningen kan søge økonomisk støtte til arrangementer og aktiviteter. Foreningen er partipolitisk uafhængig« - til følgende med tilføjelser:

»Foreningen samarbejder med foreninger og enkeltpersoner, der er berørt ved anlæggelsen af en Kattegatforbindelse. Dette gælder også for den samlede miljøpåvirkning fra en sådan forbindelse.«

Af bestyrelsens begrundelse fremgår, at »foreninger på Asnæs, Samsø og i Østjylland er dannet på samme grundlag som vores. Vi har en fælles interesse i at samarbejde, hvilket vil give os et stærkere udgangspunkt ved henvendelse til offentligheden og myndigheder. Vi må også naturligt se vores omgivende hav som del af det lokale miljø, vi ønsker at beskytte. En for snæver formålsparagraf må ikke forhindre os i at forfølge disse samarbejdsmuligheder«.

Det fremgår også af dagsorden, at foreningens formand, Anders Jørn Jensen, ønsker at stoppe - og udtræde af bestyrelsen. Anders Jørn Jensen betragter diskussionen om Kattegat som både vigtig og relevant. Men direkte adspurgt siger han til Nordvestnyt:

- Det er min personlige holdning, at vi skal fastholde, at Nej til Motorvej på Røsnæs er en lokal forening med afsæt i, at vi siger nej til en motorvej - på Røsnæs.