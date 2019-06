Tom Christensen glæder sig over, at Dyrehøj nu også kan tilbyde campingliv tæt på vingården. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Røsnæs Naturcamping snart klar til nye gæster

Kalundborg - 06. juni 2019 kl. 09:38 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dyrehøj Vingaard har for kort tid siden overtaget driften af Røsnæs Naturcamping. Vinbonde Tom Christensen siger, at campingpladsen genåbner allerede i pinsen.

- Det er naturligvis med glæde, at Dyrehøj Vingaard nu kan oplyse, at vi overtager driften af Røsnæs Naturcamping. Det betyder også, at vi kan genåbne pladsen for besøgende allerede i pinsen.

Det siger vinbonde Tom Christensen - og i en pressemeddelelse tilføjer han:

- Teamet på Dyrehøj Vingaard er i fuld gang med en travl sæson, hvor mængden af tilbud til de mange gæster, der hvert år besøger Røsnæs, er stærkt stigende. Udover vingården, der byder på eksempelvis rundvisning, vinsmagning og besøg i gårdbutikken, driver vi nu to caféer, hvor gæsterne kan nyde lækker mad sammen med vinen fra vinlandet Røsnæs.

I Café Dyrehøj på selve vingården er der åbent dagligt som frokostrestaurant, og aftenåben torsdag til søndag i sommerferien.

- I den nyligt genåbnede Café Edderfuglen, der ligger på Refsnæsgården tæt ved Røsnæs Fyr, holder vi åbent til frokost i weekender og på helligdage, og fra 1. juli er der åbent dagligt til frokost. Desuden kan Edderfuglen bookes til aftenfester og selskaber, tilføjer Tom Christensen:

- Med forpagtningen af pladsen på Elvervej ved Røsnæsvej 250, kan vi sikre, at vores gæster får et attraktivt tilbud om overnatning få hundrede meter fra vingården. Campingpladsen har været lukket et halvt års tid. Pladsen ligger meget naturskønt og hyggeligt i det kuperede terræn syd for Elverdamsgården og rummer omkring 60 pladser til telte, campingvogne, mobile homes og tilsvarende.

Dyrehøj Vingaard har efter overtagelsen for kort tid siden haft travlt med en mindre opgradering af pladsens faciliteter for at sikre den hurtige genåbning.

- Derudover har vi planer om en løbende opdatering af pladsen med nye shelters, der vil være klar i sommerferien, siger Tom Christensen.

Han tilføjer, at det er muligt at booke en plads allerede nu via kontaktformularen på Røsnæs Naturcampings egen hjemmeside, ligesom det er muligt at læse mere om pladsen på facebook.

Pladsens reception vil være en del af gårdbutikken på Dyrehøj Vingaard, hvor der vil være åbent dagligt mellem 10 og 17. Senere ankommende gæster vil også være velkomne; de skal blot henvende sig næste morgen på vingården.

Tom Christensen siger, at Røsnæs Naturcamping er en hyggelig campingplads med fred og ro.

- Her er ingen hoppeborge eller vandland. Her kan man høre nattergale, nyde et glas vin, fiske, læse en god bog, lege med børnene på stranden og riste skumfiduser over bålet om aftenen. Det er camping i smukke og rolige omgivelser - midt i Røsnæs' helt unikke natur.