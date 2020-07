Røsnæs Fyr genåbner

Røsnæs Fyr har været lukket for besøgende hele sommeren på grund af risikoen for smitte med coronavirus, men nu bliver det igen muligt at besøge det 174 år gamle fyrtårn.

- Vi holdt et møde med Skov- og Naturstyrelsen tidligere på ugen. Her blev det besluttet, at det var forsvarligt at genåbne fyret, fortæller Troels Birk Kristoffersen, formand for fra Røsnæs Udvikling- og Beboerforening.