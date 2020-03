Der er ikke mere end en lille uge til, at Røsnæs Fyr skulle være åbnet i forbindelse med sommersæsonen. Åbningen er dog udskudt på grund af corona-udbruddet. PR-foto

Røsnæs Fyr åbner ikke lige foreløbig

Oprindeligt var planen, at Røsnæs Fyr skulle åbne den 1. april for Kalundborg Kommunes Bo og Aktivitet og for de frivillige, der til daglig passer på fyret, den 4. april. På grund af udbruddet af corona-virus er åbningen dog foreløbigt blevet udskudt.