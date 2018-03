Røsnær Fyr klar til 8. sæson - nu med vejrstation og kikkert

- Det må siges, at have været en succes lige fra begyndelsen. Samarbejdet med Naturstyrelsen, Kalundborg Kommunes Bo- og Aktivitetscenter og frivillige fra lokalområdet Røsnæs/Kalundborg, der alle bidrager til, at gæsterne får en god oplevelse ved at besøge Røsnæs Fyr som besøgscenter og socialøkonomisk virksomhed, har været forbilledligt, konkluderer Troels Birk Kristoffersen, formand for Røsnæs Udvikling og Beboerforening.

- En anden begivenhed, som vi naturligvis er stolte over, er at Røsnæs er blevet udvalgt blandt 580 kandidater til at være et af de 50 unikke steder i inspirationsguiden Smutturen.dk. Vi ser frem til, at Røsnæs har fået denne positive opmærksomhed, og det vil forhåbentligt få endnu flere til turister til at besøge området og Røsnæs fyr for at få disse unikke oplevelser, som området og naturen kan byde på, lyder det fra Troels Birk Kristoffersen.