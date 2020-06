Se billedserie Anja Andersson og Rasmus Høi på vandet i Kalundborg fjord.

Roere tilbage på vandet

Kalundborg - 03. juni 2020 kl. 17:59

Dét, at tage på tur lørdag morgen med madpakken og ro ud i det blå, er livsglæde. Dét, at se sæler og marsvin boltre sig i fjorden på en aftentur, er livsglæde, siger Anne-Marie Høi fra Kalundborg Roklub.

Af Bjarne Robdrup

Så er vi kommet på vandet! siger en glad Anne-Marie Høi fra Kalundborg Roklub, der er sluppet ud af corona-krisens faste greb:

- Alle nyder det. Dét, at få rørt sig samtidig med at naturen nydes. At se og høre digesvalerne flyve ind og ud af deres reder på skrænter, der er omgivet af hvidtjørnen i blomst, en solrig dag, giver en fantastisk livsglæde.

Roklubbens standerhejsning, der normalt er en arbejdsdag med efterfølgende hygge for alle klubbens medlemmer, er udskudt på ubestemt tid. Men standeren kom til top, ved en lille privat cermoni, da DIF og forbundene (DFfR og DKF) tillod, at vi måtte komme på vandet igen. Men selvfølgelig med strenge restriktioner. Alle klubbens aktiviteter sker i respektfuld hensyntagen til regeringens forholdsregner, så derfor er der stadig ingen træning indendørs ligesom at klubhuset ikke må bruges.

Men...roningen er kommet i gang, og det er det vigtigste. Både enkeltvis og i små gruperinger, og med efterfølgende hygge udendørs. Polokajakkerne er kommet i gang med at træne. De må ikke spille kampe, men skal holde sig i form, så de kan blive i superliga'en.

- Livsglæden er så vigtig nu, hvor vi har været så isoleret. Så dét, at tre generationer var på tur sammen er noget, vi vil huske længe. Dét, at tage på tur lørdag morgen med madpakken og ro ud i det blå, er livsglæde. Dét, at se sæler og marsvin boltre sig i fjorden på en aftentur er livsglæde. Og dét, at sidde spredt sammen og nyde den medbragte kop te, efter en god rotur, er livsglæde.

Instruktionen af nye roere kan vi ikke starte op på endnu, men så snart det kan lade sig gøre, sker det, tilføjer Anne-Marie Høi.