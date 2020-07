Kalundborg Havn set fra oven. Det er en erhvervshavn, der kører med sorte tal - og havnen er derfor ikke lukningstruet, som Næstved Havn er det. Foto: Kontraframe Nicolaj Bak Foto: Kontraframe / Nicolaj Bak/Kontraframe / Thorbjørn Hansen

Røre om havnelukning

Hvis Næstved Havn lukkes, vil det ikke medføre muligheder for ekstra omsætning for Kalundborg Havn. Det skyldes, at havnen i Næstved er en lokalhavn, der udelukkende betjener lokale kunder.

Det fortæller Kalundborgs havnedirektør Bent Rasmussen, der ikke ser det som sin opgave at kommentere Næstveds borgmester Carsten Rasmussens forslag om at lukke den lokale erhvervshavn, fordi »der ingen fremtid er i en erhvervshavn i Næstved«. I stedet skal området omdannes til en kommunal havn til gavn for lystsejlere, og hvor blandt andre Kongeskibet Dannebro kan komme på besøg, mener Næstveds borgmester.

Til gengæld er der andre, som har kommentarer til udmeldingen om at lukke Næstved Havn - kritiske kommentarer:

Formanden for Næstved Havn, Venstre-politikeren Kristian Skov-Andersen mener, at beslutningen skal hvile på noget »lidt mere kvalificeret end en mavefornemmelse«. Også Danske Havne advarer mod at lukke havnen, fordi den også er en række virksomheder med arbejdspladser, som går tabt, hvis man lukker havnen.

