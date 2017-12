Se billedserie Kalundborg Forsyning er gået i gang med at grave i krydst ved Esbern Snaresvej og Klosterparkvej. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Rørarbejde vil skabe trafikbøvl

Kalundborg - 04. december 2017 kl. 10:29 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag har Kalundborg Forsyning startet arbejdet med at grave et stor fjernvarmeventil ned ved hjørnet af Esbern Snaresvej og Klosterparkvej. Det betyder dels, at Klosterparkvej vil være ensrettet med kørsel i nordlig retning op ad bakken, og dels at en af vejbanerne på Esbern Snaresvej indsnævres i krydset ved Klosterparkvej. I første omgang foregår arbejdet til 15. december.

- Vi vil dog forsøge at komme væk fra Esbern Snaresvej og lappe vejen sammen så hurtigt som muligt. Forhåbentlig bliver vi færdig med den del før den 15., men vi har sagt den 15. for at være på den sikre side, siger Esben Fløytrup, projektchef ved Kalundborg Forsyning.

Klosterparkvej vil dog være ensrettet helt frem til den 15. december, understreger han. Arbejdet udføres for at forbedre forsyningssikkerheden for byens fjernvarmekunder nord for jernbanen. Det genoptages den 8. januar, hvor Klosterparkvej igen ensrettes. Denne gang helt frem til midt i marts.

- Vi skaber en ringforbindelse af hovedfjernvarmeledninger, der øger forsyningssikkerheden markant for kunderne, siger Esben Fløytrup.

Det betyder, at mange færre kalundborggensere vil blive påvirket af fremtidige brud på fjernvarmeledninger. Med ringforbindelsen vil man nemlig kunne isolere brudet, og lede fjernvarmen den anden vej.

Trafikomlægningerne markeres med en række skilte rundt omkring det berørte område. Der vil være skilte på Røsnæsvej og Nørre Alle, der informerer om omlægningerne. Derudover vil gule skilte med sorte pile lede trafikanterne gennem byen, som man så det, da der blev lavet det store arbejde i Vænget. Også tre buslinjer, der normalt kører ned af Klosterparkvej vil blive omlagt.