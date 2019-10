Se billedserie Tre af stridens hovedpersoner - her dog fanget i en mere munter stund - fra højre Gitte Johansen (V), i midten Gunver Jensen (S) og til venstre Anita Winther (K). Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Rødt raseri over blå beskyldninger

Af Bjarne Robdrup

Socialdemokraternes leder, Gunver Jensen, der også er formand for handicaprådet i Kalundborg Kommune, er rystet over debatindlæg fra tre borgerlige.

Jeg er ganske enkelt rasende. Vi kan diskutere politiske holdninger, men en sandhed er en sandhed og en løgn er en løgn. Og jeg lyver ikke. Vi har aldrig meldt ud, at vi støtter besparelser på beskæftigelsestilbud til handicappede borgere.

Det er en fnysende arrig Gunver Jensen, Socialdemokratiet, og formand for kommunens handicapråd, som på vegne af rød blok skælder ud på formanden for socialudvalget, Gitte Johansen (V) og to øvrige medlemmer af udvalget, Anne-Marie Hansen (DF) og Anita Winther (C). De tre kvinder er underskrivere af et debat-indlæg, hvis afsæt er, at de borgerlige

partier har indgået budgetforlig uden at spare på de svageste, nemlig på socialområdet.

Sparer 2,2 mio kr

Af debatindlægget fremgår følgende:

»S, SF, enhedslisten og løsgænger Gert Larsen vil spare 2.2 millioner kroner på beskyttet beskæftigelse (paragraf 103) og Aktivitets- og samværstilbud (paragraf 104). Det er det tilbud, man automatisk får, når man visiteres til et bosted, og som gør, at borgerne kommer ud og får en hverdag udenfor bostedet også. Det er beskrevet i notatet, at deres besparelse betyder seks årsværk, når vi når år 2023«.

Gitte Johansen, Anne-Marie Hansen og Anita Winther fortsætter:

»Det er fair nok, at vi ser forskelligt på, hvor der skal spares og hvor meget, men for det første har vi lagt et budget, der ikke tømmer kommunekassen og for det andet, så er det os meget på sinde at bibeholde servicen til vores svageste borgere«.

Det er hjerteblod

Gunver Jensen:

- Hvoraf fremgår det, at vi sparer på tilbud til handicappede borgere? Det her er hjerteblod for mig! Hvordan kan man påstå, at vi vil spare et millionbeløb på et område, vi altid vil slås for at beskytte - netop fordi det er samfundets svageste borgere. Jeg fatter det ikke, siger den socialdemokratiske leder.

Hun fortsætter:

- Påstandene er beskrevet i et læserbrev. Det er ikke længe siden, at vi blev belært af borgmesteren om sandheder og det modsatte i læserbreve. Hvad er det her så? For påstandene er aldeles usande.

Vi har politisk talt om, at vi skal ville dialogen og forsøge at nå hinanden til fælles bedste. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor disse påstande så fører os hen, siger Gunver Jensen.