Røde Kors unge laver lejr for sårbare børn

Der bliver fyldt med sjov og ballade, når frivillige fra Ungdommens Røde Kors (URK) stabler Frydlejren på benene i Kalundborg i weekenden 13.-15. marts.

Med på weekendlejren er 16 børn i alderen 6-12 år Det er børn, der enten har en travl hverdag, diagnoseudfordringer eller måske kommer fra et belastet hjem, hvor opmærksomheden på børnene kan svinge.

- Vi kan se, hvor stor en forskel det gør for de her unger, når de får en weekend, hvor de kun skal fokusere på at have det sjovt og være børn. Mange af børnene har en hård hverdag, og derfor arrangerer vi en weekend fyldt med aktiviteter, siger Silke Daugaard, der er frivillig lejrleder på Frydlejren.

Silke Daugaard og Nicolai Rothmann har været med til at arrangere weekendlejre for URK de seneste tre år.

I år har de selv valgt at holde deres egen lejr - Frydlejren 2020.

På Frydlejren består holdet af 12 frivillige og to lejrledere, og de har blandt andet planlagt en filmaften, en masse sjove udendørs aktiviteter og en stor diskofest for børnene.

- Vi går meget op i at give børnene nogle succesoplevelser, som de kan tage med sig videre. Det er der mange af dem, der ikke får til hverdag. Bare det, at de kan komme i skole om mandagen og fortælle deres klassekammerater om det, de har oplevet, betyder meget for dem, siger Nicolai Rothmann.

Ungdommens Røde Kors holder weekendlejre hele året forskellige steder i Danmark.

På lejrene møder børnene andre børn fra deres lokalområde, så de kan holde kontakten med deres nye venner efter weekenden.

Alle lejrene er drevet af unge frivillige, der vil gøre en forskel for andre børn og unge i udsatte situationer.

Og at det netop er unge frivillige, giver en helt særlig dynamik ifølge Silke Daugaard.

- Vi kan som frivillige møde børnene i øjenhøjde og skabe et meget ligeværdigt forhold, fordi børnene kan spejle sig i os som unge. Det er kendetegnende for os i Ungdommens Røde Kors, at vi er unge, der gerne vil gøre noget for andre børn og unge, siger Silke Daugaard.