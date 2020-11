Røde Kors på lederjagt

I netværket står den på fællesskab i forbindelse med en række aktiviteter. Foto: Peter Sørensen

Kalundborg - 10. november 2020 kl. 09:45 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Qnet, kalder de det. Et netværk i Røde Kors i Kalundborg.

Her giver frivillige en hjælpende hånd til kvinder og børn, som har været udsat for fysisk eller psykisk vold i hjemmet.

Lige nu søger Røde Kors to frivillige ledere til netværket for fortsat at kunne yde støtte til kvinder og deres børn i den svære tid efter et krisecenterophold, hvor en helt ny tilværelse skal skabes.

- I Qnet giver vi kvinderne og deres børn tryghed, ro og overblik efter en kaotisk periode i deres liv. Vi tilbyder både en-til-en støtte til den enkelte kvinde og hendes børn, og vi inviterer alle kvinder og børn til at deltage i netværksarrangementer med hinanden, siger Per Kjær Erichsen, formand for Røde Kors i Kalundborg:

- Det er fantastisk at se, hvordan netværket skaber gode fællesskaber og oplevelser.

Lederne er kontaktpersoner mellem de frivillige i netværket, afdelingsbestyrelsen og landskontoret og fungerer som tovholdere for netværkets aktiviteter.

Vold i hjemmet medfører ofte både fysiske og psykiske konsekvenser for kvinden, og konsekvenserne rækker langt ud over voldens ophør.

Børnene er ofte også hårdt ramt, enten fordi de selv har været udsat for vold eller har oplevet deres forældre blive udsat for fysisk eller psykisk vold. Derfor er aktiviteterne i netværket både for kvinder og deres børn.