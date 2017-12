I alt modtager 100 familier julehjælp i Kalundborg i år, hvilket er flere end sidste år. hvor dette billede er fra. Til højre ses Else Marie Jespersen, formand for Røde Kors Kalundborg.Foto: Anders Ole Olsen

Røde Kors giver mere julehjælp til familier

Kalundborg - 07. december 2017 kl. 14:52 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere familier har søgt hjælp hos Røde Kors i Kalundborg end sidste år.

Derfor deler de frivillige julehjælp ud til omkring 20 flere familier i forhold til sidste år, og en del af julekurvene bliver også en smule større end sidste år.

I alt modtager 100 familier julehjælp fra Røde Kors i Kalundborg.

Else Marie Jespersen er ansvarlig for Røde Kors' julehjælp i Klaundborg, og hun er glad for igen i år at kunne hjælpe de børnefamilier, der trænger mest op til jul. Julehjælpen er med til at forhindre, at børnene føler sig uden for i julemåneden, hvor snakken om adventsgaver, pebernødder og julefejring fylder meget i skolen.

- Der er et stort behov for julehjælp i Kalundborg. Vi får allerede forespørgsler midt i oktober, og selv her i december er der folk, som skriver til os, fortæller Else Marie Jespersen, som har været med til at dele julehjælp ud i mange år.

- Det er fortrinsvis folk på SU, kontanthjælp eller andre ydelser, som søger. Vi prioriterer at give til småbørnsfamilier, men der er også andre, som kan hårdt trængende, siger Else Marie Jespersen.

Hun fortæller, at de kunne have delt julehjælp ud til mange flere trængende familier, hvis de havde midlerne til det. Julehjælpen i Kalundborg består enten af en julekurv med forskellige varer eller et gavekort på 800 kroner til et Coop supermarked.

Gennem de seneste år er behovet for julehjælp fra Røde Kors steget støt. Sidste år gav Røde Kors julehjælp til 10.000 familier over hele landet, og i år forventer Røde Kors på landsplan at hjælpe mindst 11.000 familier. 1700 af dem er i Region Sjælland.

I samarbejde med kommunen udvælger Røde Kors de familier, der har behov for at modtage julehjælp. I dagene op til jul får familierne en kurv fyldt med varer eller et gavekort, så de selv kan købe de varer, de har brug for op til jul.

For de udsatte familier er juletiden ofte fyldt med dilemmaer, eksklusion og afsavn. For Røde Kors er julehjælpen en mulighed for at tilbyde længerevarende støtte til familier, der har det svært. På den måde bliver julehjælpen en gave, der kan vare hele året.

Else Marie Jespersen lægger et brev i alle julekurvene i Kalundborg, hvor hun fortæller om andre tilbud fra Røde Kors. Så kan de ansøge, hvis de ønsker at blive en del af familienetværket eller få børnene med på sommerlejr.