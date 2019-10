Gunver Jensen (S) og resten af rød blok prioriterer skoler og daginstitutioner i deres budgetforslag. Foto: Bjarne Robdrup Foto: Bjarne Robdrup

Send til din ven. X Artiklen: Rød blok vil prioritere skoler og daginstitutioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rød blok vil prioritere skoler og daginstitutioner

Kalundborg - 25. oktober 2019 kl. 11:09 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Daginstitutioner og skoler skal ikke forringes, hvis det står til mindretallet i kommunalbestyrelsen. Rød blok vil også anlægge flere nye cykelstier.

- Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og løsgænger Gert Larsen - vil først og fremmest finde - og fastholde penge til to indsatsområder i budget 2020 og i de nærmeste følgende år.

Det fremgår af mindretallets budgetforslag, at der over fire år skal afsættes 16,4 millioner kroner til at fastholde to-lærer-ordningen i dansk og matematik for 1. og 2. klasser med 20 elever og derover.

Rød Blok vil tillige afsætte godt syv millioner kroner over fire år til styrkelse af ordblindelevers mulighed for at lære at læse.

Mindretallet vil også finde fire millioner kroner til motorisk team som hjælp til børns trivsel og motorik.

Og så fremgår det af forslaget fra mindretalsgruppen, at normeringerne på daginstitutionsområdet skal forbedres med, hvad der svarer til ialt 20 millioner kroner fra 2020 og fire år frem.

Medborgerhuset skal også have flere penge, fordi huset er et væsentligt aktiv for udsatte borgere. Budgettet skal opskrives med to millioner kroner over fire år.

S, EL, SF og Gert Larsen vil tillige finde 2,4 millioner kroner til det nære sundhedsvæsen, eksempelvis geriatrisk team.

På anlæg er rækken af forslag omfattende. Her vil mindretallet blandt andet finde to gange 750.000 kroner, som skal styrke middelalderbyen Højbyen i 2020 og 2021.

Renovering af museet Lindegården skal finansieres med 500.000 kroner, og så er der flere cykelstiprojekter:

Cykelsti fra Skolen på Herredåsen til Klosterparkvej skal finansieres med to millioner kroner i 2021 og to millioner kroner i 2022, cykelsti Dagcenter til Møllestræde skal finansieres med to millioner kroner i 2021 og 2,5 millioner kroner i 2022. Viskinge/Svebølle skal have cykel/gangsti i 2023 for 6,4 millioner kroner, mens en gang- og cykelsti-tunnel under Høng Landevej (Høng/Løve) skal finansieres med ni millioner kroner, ligeledes i 2023.

Udbygning af rådhuset på Holbækvej indgår også i rød bloks anlægspolitik.

Rød Blok påpeger, at de samlet set sparer 73,5 millioner kroner over fire år til finansiering af rækken af drifts- og anlægsforslag.

Gunver Jensen (S):

- Vi har lavet et fornuftigt og ansvarligt budget.

Niels Erik Danielsen, Enhedslisten:

- Jeg er godt tilfreds med det budget, vi har skruet sammen. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg gerne ser et bredt forlig. Det vil være det mest fornuftige. Men det bliver nok svært.

Løsgænger Gert Larsen er til gengæld godt tilfreds med ikke at være en del af et forlig med blå blok.

- Jeg kan ikke se mig selv være en del af de besparelser, som borgmesteren og hans fløj vil gennemføre. Jeg er glad for, at vi vil tilføre midler til skoler og daginstituioner, hvor vi halter bagefter resten af landet.

Børnene er også en mærkesag for SF:

- Det vigtigste for mig har været børnene i dette budgetforlig. Derudover er jeg glad for, at vi også har formået at prioritere klimaet, siger Thomas Malthesen Hjorth (SF).