Gunver Jensen kritiserer Martin Damm for ikke at samle kommunalbestyrelsen under coronakrisen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Rød blok med coronakritk: Havde intet svar til bekymrede forældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rød blok med coronakritk: Havde intet svar til bekymrede forældre

Kalundborg - 29. april 2020 kl. 23:07 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en frustreret opposition, der ved slutningen af onsdagens videokommunalbestyrelsesmøde kritiserede det, de selv mener har været mangelfuld information af dem i forbindelse med genåbningen af Kalundborg Kommunes skoler og daginstitutioner.

Frustrationerne gik på, at man ikke havde haft noget svar til de forældre og andre borgere, der var bekymrede for, om kommunen var klar til genåbningen torsdag den 16. april.

- Jeg blev stoppet i Brugsen og spurgt, om vi kunne leve op til retningslinjerne, og om vi havde personale nok. Jeg kunne ikke svare. Vi fik først en større redegørelse onsdag, dagen før genåbningen. Jeg efterspurgte den orientering før påske, sagde Thomas Malthesen Hiorth (SF).

Løsgænger Gert Larsen savnede at kunne give nogle af de samme svar.

- Jeg ville gerne have vidst, om der var håndvaske nok. Og hvor mange toiletter er der på den og den skole. Jeg har to børnebørn, der skulle starte i skole, og det var jeg ikke tryg ved, sagde han.

Damm: Vi følger retningslinjer Borgmester Martin Damm (V) forklarede, at samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer hver dag får en mail om status på coronasituationen. Derudover argumenterede han, at kommunen blot følger de retningslinjer, der kommer fra regeringen og myndighederne.

- Vi får retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som vores ledere implementerer. Det er ikke en politisk beslutning, sagde borgmesteren og blev bakket op af Ole Glahn (R).

- Det handler om at løse det her på en god måde, og det har medarbejderne gjort. Det har efter min opfattelse intet med politik at gøre. Derfor forstår jeg ikke kritikken, sagde han.

S: Skal tigge og bede om at stå sammen Den samlede opposition var skuffet over, at genåbningen ikke blev brugt til at vise sammenhold i kommunalbestyrelsen.

- Hvordan kan det være, at vi ikke bare kan stå sammen om det her og sige, at vi er orienterede og har medejerskab, og at det er noget vi gør sammen. Jeg synes, det er mærkeligt, at man skal tigge og bede om at stå sammen om, hvad der sker i Kalundborg Kommune, lød det fra Socialdemokraternes gruppeformand Gunver Jensen.

- Tænk hvis vi sammen havde kunnet gå ud og berolige folk, lød det fra Thomas Malthesen Hiorth.

- Vi er jo ansvarlige for det, der sker. Jeg synes, jeg manglede at blive involveret, så man får lidt medejerskab, sagde løsgænger Gert Larsen.

Flere af oppositionens indlæg rettede en direkte kritik af borgmester Martin Damm, herunder et fra Enhedslisten Niels Erik Danielsen. Han var lige som Gert Larsen også inde på, at de som kommunalpolitikere også står til ansvar for kommunens politik, selv om de er i opposition.

- Det virker som om, at du egentlig godt, Martin, kan undvære os. Men det er jo os, der står med det politiske ansvar. Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at du inddrager os mere, end du gør, sagde han.

- Ring til regeringen Borgmesteren gav dog ikke meget for kritikken. Han refererede til, at kommunens medarbejdere har løbet rigtig stærkt i tiden op til genåbningen. I øvrigt tages de politiske beslutninger centralt, understregede han for ikke første gang under debatten.

- Alle dem, der synes, det er gået for hurtigt, må ringe til regeringen. Jeg skulle hilse og sige, at alle vores folk havde rigeligt travlt med at få det her til at ske, sagde borgmesteren og fortsatte:

- Da regeringen sagde, at der skulle åbnes, var den ikke klar med retningslinjerne for hvordan. De er kommet i en lind strøm. Det har været relativt svært for vores medarbejdere at håndtere, sagde Martin Damm.

Han fik opbakning fra sin partifælle Kristian Kallenbach.

- Vi skal ikke ligge beslag på administrationens tid ved at bede om at få sendt mails ud til hver enkelt af os. Den tid kan de godt bruge bedre. Jeg har følt mig godt orienteret (under coronakrisen, red.), sagde han.

Men de to Venstre-folk forholdt sig ikke til den reelle kritik, mente Thomas Malthesen Hiorth.

- Jeg synes, det bliver blandet sammen. Det her handler om inddragelse. Jeg er enig i, at der kommer fine, informerende mails fra administrationen. Det er den politiske inddragelse om genåbningen, jeg savner, sagde han.