Rock- og blueskongen tilbage på tronen: Stærkt - Henning!

Kalundborg - 24. april 2019 kl. 22:44 Af Stefan Andreasen

- I'm a steady rollin' man, I roll both night and day, sang Henning Stærk fra Robert Johnsons klassiker - som skrevet til ham og hans imponerende, stædige greb om guitar og mundharpe og fortsatte hang til rockens landevej.

»The Never Ending Tour« kører videre i stærk fart, selvom Henning rundede de 70 den 20. marts - han lever af og for blues og rock'n'roll, og det fik publikum i Kino Den Blå Engel i Kalundborg at høre og føle onsdag.

Her havde han følgeskab af tre sublime blues-disciple, Hans Christian Bugge på guitar, Andreas Käehne, bas, og Christoffer Møller, trommer.

- Are you ready for bluestime? råbte Stærk, eller Hank Strong som han hed i amerikansk radio - og der blev svaret kontant med et yeah fra biograf-salen!

Der blev åbnet for den fræsende rock-skuffe - Robert Johnsons »Come On In My Kitchen«, Johnny Cash-nummeret »Throw Your Suitcase In The Back« og Hal Ketchums »Small Town Saturday Night.

Imellem numrene var der plads til røverhistorier fra ungdommens Holstebro. Henning Stærk var allerede i folkeskolen godt i gang med mundharpen, og blokfløjte-pligten på Danmarksgades Skole blev ignoreret.

- Jeg blev tvunget til at sidde og lytte til 27, der spillede blokfløjte. Jeg måtte gennemgå usigelige trængsler, huskede Henning Stærk og lagde op til en uimodståelig version af Vince Taylors »Brand New Cadillac«, hvor han dramatiserede nummeret med fabelagtig blues-vokal, og musikerne fulgte ham perfekt indstuderet.

Publikum fik også sjælerne »I Know That This Love Is Real« af John Prine og Creedence Clearwater Revival's »Who'll Stop The Rain« og selvfølgelig signatur-sangen »Fire«, skrevet af Springsteen.