Covernumre af bl.a. Volbeat, Rolling Stones, Deep Purple og Gasolin kan man se frem til, når »Last to know« giver koncert i Eskebjerg.PR-foto

Rock i forsamlingshuset

Det er »rock der rykker«, man kommer til at opleve i Eskebjerg Forsamlingshus 13. marts kl. 20, når bandet »Last to know« går på scenen og skruer op for instrumenterne.