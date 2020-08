Se billedserie Last To Know skulle have spillet i foråret, men det blev aflyst på grund af nedlukning. Nu spiller bandet den 25. september. Privatfoto

Rock i forsamlingshuset

Kalundborg - 25. august 2020 kl. 19:29 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under »Liv i forsamlingshusene« har Kalundborg Kommune og Eskebjerg Forsamlingshus inviteret til en rockaften med vandet Last To Know.

Last To Know er et rock-band bestående af guitar, bas og trommer tilsat en sprød forsanger.

Sloganet for bandet er »Rock der rykker«.

Det betyder, at der fredag den 25. september klokken 20 vil være numre af DAD, Volbeat, Rolling Stones, Deep Purple, Gasolin, Lynyrd Skynyrd, Dire Straits, Kings of Leon, Dizzy miss Lizzy og mange flere. Alle numre bliver leveret med fedt guitarspil, swingende bas og fede trommer og med en forsanger i front der leverer varen.

Som noget lidt særligt er trommeslageren Danmarks svar på det engelske rockband Def Leppards Rick Allen. Begge mistede førligheden i en arm efter en trafikulykke tilbage i 80'erne og spiller derfor kun med en arm.

Last To Know kommer med: John Trane - sang, Jens Thingvad - bas, Kim Gøttsche - guitar, Mogens Gotlob - trommer.

Oprindeligt var det planlagt, at bandet skulle have underholdt i Eskebjerg i foråret, men på grund af nedlukningen af Danmark, blev arrangementet aflyst. Heldigvis er det lykkedes at finde en ny dato, hvor der igen er lagt op til en hyggelig og stemningsfuld aften.

Ønsker man at deltage, kan billetter købes elektronisk via Liv i forsamlinghusenes hjemmeside, eller i Dagli' Brugsen i Eskebjerg.

Øl, vand og vin kan købes i baren.