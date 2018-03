Se billedserie Medarbejdere fra Gerlev Legepark sørger for at holde børnene beskæftiget med leg, mens forældrene hører på foredrag.

Send til din ven. X Artiklen: Robusthed læres i barndommen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Robusthed læres i barndommen

Kalundborg - 21. marts 2018 kl. 12:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både børn og forældre får glæde af det arrangement, som Kalundborg Biblioteker har tilrettelagt. Børnene leger med medarbejdere fra Gerlev Legepark, mens forældrene hører et foredrag af Per Schultz Jørgensen, psykolog og tidligere formand for Børnerådet. Psykologen holder foredrag med fokus på »Robuste børn«. Det foregår på lørdag den 7. april kl. 10-12 i Kalundborg Hallerne hal 1 samt i mødelokale 4.

Bogen »Robuste Børn« udkom i 2017, og her fortæller Per Schultz Jørgensen, at børn får det bedste udgangspunkt, når vi giver dem ansvar og styrker deres livsmod og tiltro til sig selv.

Selvom børn i dag kan overkomme mange ting, kniber det ofte med fokus og selvkontrol, med overskud til klare små udfordringer og med forståelse for deres egen rolle i fællesskabet. Alt sammen egenskaber, der har med robusthed at gøre. Robusthed læres i barndommen og en robust karakter er vigtig, når barnet som ung og voksen skal forme sit eget liv og finde mod til egne holdninger.

Per Schultz Jørgensen er en dygtig formidler. Hans inspirerende og lærerige foredrag om pædagogik, familieliv, og børn giver plads til efterfølgende refleksioner.

Sætter gang i legen

Samtidig med foredraget for de voksne har Kalundborg Biblioteker engageret Gerlev Legepark til et legearrangement med instruktør. Instruktør kommer med en taske over skulderen og sætter gang i legen. Legen er et uformelt møderum, hvor man griner og er aktive sammen, samtidig med at man i fællesskab oplever en flere hundrede år gammel kulturarv. Instruktøren tilpasser legene til børnene, og formidler dem sådan så alle kan være med.

Børne- og familieforsker

Siden Børnerådets stiftelse har Per Schultz Jørgensen været medlem og i årene 1998-2001 været formand. Som professor har han været ansat på Københavns Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet og på Socialforskningsinstituttet. Her har Per Schultz Jørgensen blandt andet beskæftiget sig med undersøgelser af børn og unge, forholdet til deres familie, skolen, fritidsliv og ikke mindst sundhed. Per Schultz Jørgensen er børne- og familieforsker, og det har han været i en årrække.

Billetter via hjemmesiden

- Børnene »afleveres« i allen, og de voksne kan trygt gå til foredrag i Mødelokale 4, lover bibliotekar Lise Kærgaard.

Arrangementet koster 90 kr. - og for medlemmer af Biblioteksklubben 75 kr. Ledsagende børn skal minimum være tre år, og de kommer gratis i legeparken.

Billetter til både voksne og børn fås via Kalundborg Bibliotekers hjemmeside under Det Sker.