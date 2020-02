Ritt Bjerregaard - tager onsdag aften i næste uge turen til Svebølle.

Send til din ven. X Artiklen: Ritt på pletten i Svebølle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ritt på pletten i Svebølle

Kalundborg - 12. februar 2020 kl. 20:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ritt Bjerregaard.

De fleste ser hende for sig og ved hvem hun er, når navnet siges. Politiker med plads i Folketinget, EuropaKommissionen og på Københavns Rådhus. Indehaver af en æbleplantage. Aldrig bange for at kaste sig ud i en debat.

Onsdag den 19. februar kan hun opleves om aftenen på Svebølle Bibliotek. Her lægges der op til et både underholdende og tankevækkende foredrag med titlen »Erindringer«. Foredraget finder sted i et tæt samarbejde mellem biblioteket og Svebølle Biblioteksgruppe.

Ritt Bjerregaard tager udgangspunkt i sine erindringsbøger og tegner et portræt af sig selv og af Danmarks forvandling gennem det 20. århundrede.

- Der er allerede godt gang i billetsalget, oplyser bibliotekar Marie Læssøe Lind fra Kalundborg Bibliotek.

Ritt Bjerregaard vil i forbindelse med det selvportræt, hun tegner, give et billede af de seneste 70 års danmarkshistorie set den gennem et socialdemokratisk temperament.

Hun vil blandt andet fortæller om, hvordan hendes generation op gennem 1960'erne og 1970'er havde en enestående mulighed for at præge det danske samfund.

P-pillen er et eksempel herpå, idet den fik stor indflydelse på ændringerne i kønsrollemønstret og i ægteskabs- og familiemønstrene.

Med omstillingen fra landbrugs- til industrisamfund og den økonomiske vækst i 60'erne blev de traditionelle klasseforskelle nedbrudt, hvilket gav plads for eksperimenter med nye normer.

Desuden vil Ritt Bjerregaard stille nogle provokerende spørgsmål til sig selv. Hvorfor blev hun aldrig statsminister? Her får publikum et svar, der både rummer selvindsigt og refleksioner over magtens væsen og kvinders stilling i politik.

Hun vil berette om sin vej ind i politik, sin opvækst og sine personlige forudsætninger. En aften i samvær med et politisk menneske, som har været minister, miljøkommissær og overborgmester.