Trods corona har haft økonomiske konsekvenser for 47-årig frisør Rikke Grandjean, prøver hun at bevare en positiv indstilling, da man alligevel ikke kan gøre noget ved situationen. Foto: Katrine H. Kristensen

Rikke håber det er realistisk med genåbning efter påske

- Man vælger ikke et job som frisør, hvis det ikke er noget man virkelig brænder for. Det er ikke de bedste arbejdstider eller lønninger, så det er en stor del af ens livsværdi, der bliver sat på standby. Det har en betydning personligt, når man ikke har sin faste hverdag og rutiner. Arbejde er noget der giver værdi i mit liv udover mine nærmeste, siger Rikke Grandjean.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her