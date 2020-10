Rikke Nielsen besøger SBI Lykkeliga

Se billedserie Rikke Nielsen besøger snart SBI Lykkelige. Her ses hun med datteren Magda, som har Downs Syndrom. Pressefoto

Kalundborg - 19. oktober 2020 kl. 19:11 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Hele 13 spillere går nu på det nystartede Lykkeligahold i Svebølle Boldklub og Idrætsforening.

På ingen tid er holdet vokset fra tre spillere til 13 spillere, og snart kommer Rikke Nielsen, stifter af Lykkeliga på besøg for første gang.

Den tidligere professionelle håndboldspiller og landsholdsspiller Rikke Nielsen startede Lykkeliga op for knap fire år siden, da hun stod selv og manglede et håndboldtilbud til sin egen datter Magda, som har Downs syndrom. Lykkeliga er en liga for børn i alderen 5-15 år med udviklingshandicap.

Det var den unge ildsjæl, Katrine Olsen, som i foråret startede SBI Lykkeliga i Svebølle Boldklub og Idrætsforening.

Til at starte med kom tre børn, men det bredte sig hurtigt og her kun et halvt år efter er der 13 superglade og meget motiverede børn til træning hver torsdag.

Katrine Olsen er blot 22 år, men brænder for at gøre en forskel for andre.

- At se disse børn med så stor en glæde for at kunne dyrke en sport er fantastisk, og at se deres forældres smil og glæde på sidelinien er helt fantastisk.lyder det fra Johnny Elmelund, som er næstformand i Støtteforeningen for Svebølle Boldklub, som tilføjer, at SBI Lykkeliga også har gjort en kæmpe forskel i hele klubben i forhold til opbakning, hjælp og sammenhold.

Rikke Nielsen besøger klubben torsdag den 29. oktober for at deltage i en træning og fortælle forældre og børn om hele Lykkeligaen.