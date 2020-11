Klar opfordring fra erhvervschef Jens Lerager til de lokale virksomheder: Køb julegaverne til jeres medarbejdere lokalt. Foto: Jørn Nymand

Rigeligt mange lokale julegaver at vælge imellem

Kalundborg - 03. november 2020 kl. 17:04

Juleindkøbene venter lige om hjørnet - også for mange virksomheder - som har en tradition for at glæde deres medarbejdere med julegaver.

Fra Kalundborgegnens Erhvervsråd er der ingen tvivl om, hvor man skal handle op til højtiden og midt i en coronatid, som bl.a. har ramt en hel del butikker på omsætningen.

- Det er jo oplagt at købe julegaverne til sine medarbejdere lokalt. Jeg er helt med på at, det kan være en lille smule mere bøvlet end den nemme løsning med blot at lade medarbejderne vælge noget på en hjemmeside. Men for det første er der rigeligt at vælge imellem lokalt. Der er jo alle varerne i butikkerne, men det er også oplagt at tænke i oplevelser; et cafébesøg, en overnatning, et foredrag en film eller noget helt tredje. Det kan alt sammen købes lokalt, gør erhvervschef Jens Lerager opmærksom på.

Erhvervschefen peger også på, at køber man flere gaver på en gang, kan man garanteret godt få en god pris, så medarbejdere kan få nogle flotte julegaver.

- For det andet synes jeg, at det i hvert fald er lidt sjovere at få noget, der både er tænkt over og som måske også giver en rar fornemmelse af at have støttet det lokale erhvervsliv. Og hvis det skal være den praktiske online løsning, så har vi jo faktisk også en lokal virksomhed, der tilbyder den. Så der er ingen grund til ikke at benytte chancen til både at glæde medarbejderne og understøtte det lokale erhvervsliv, slår Jens Lerager fast.