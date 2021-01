Rideskole er presset økonomisk

»Hej alle elever og deres forældre på Humlebækgård Rideskole. Det er ingen hemmelighed at vi kæmper for vores overlevelse for øjeblikket.

Alt dette nedlukning har trukket seriøse tænder ud på rideskolens økonomi. I denne måned har vi måtte afskedige vores skønne staldhjælp, som har været hos os i to år. Det er hårde tider. Jeg vil derfor gerne endnu engang udtrykke min taknemmelighed over dem, der har valgt at blive ved at støtte op om os, ved fortsat at betale for jeres børns ridning, uden jer var der intet ridning, når disse rædselsfulde tider er ovre.«

Sådan skriver Anja Carlsen, rideunderviser og ejer af af Humlebækgård Rideskole i Kallerup.