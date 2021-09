Richard - seks årtier som leder af Juviklubben

Da den bibel-­tykke, kongeblå scrapbog i Juviklubben i Kalundborg - den hvor alle musiknavne, der optræder i klubben, skriver autografer og hilsner og tegner kruseduller - løb tør for sider for nogle år siden, havde klubleder Richard Poulsen og medarbejder Søren Christoffersen en gammel aftale om, at så var det slut, så var det på tide at stoppe klubben.

- Musikken har altid været i centrum for mig, og jeg er stadig glad for at være her, så jeg fortsætter, så længe jeg kan. Jeg har fantastiske medarbejdere, der hjælper med at få det praktiske til at fungere. Så tager jeg mig af papirarbejdet og af at arrangere koncerterne.