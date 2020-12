Revy Grand Cru aflyser i 2021

- Revyholdet har været samlet to gange ugentligt siden august, hvor idéer har boblet sig til sketches, sange og vanlige tosserier. Den ufrivillige coronaaflysning af årets forårs-forestillinger gjorde, at vi var sultne efter at komme på scenen igen - stadig uden at vide, hvorvidt coronaen endnu en gang skulle spænde ben for os. Vi gik dog ufortrødent til opgaven med håbet og troen på, at vi ville være i stand til at gennemføre i 2021. Forventningen var stor, sammenholdet stærkt, og »savsmuldet« duftede i det fjerne. Men sådan skulle det ikke blive, oplyser Merete Jensen på Grand Cru-holdets vegne.