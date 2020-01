Se billedserie Knud Hansen er tidligere postmedarbejder og ejer i dag fem styk Galloway-kvæg, som går langs østbreden ved Tissø, som en del af noget lokal naturpleje. Foto: Ulrik Reimann

Retssag mod kvægejer udsat endnu en gang

Kalundborg - 31. januar 2020 kl. 12:27 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knud Hansen og hans køer kom torsdag ikke nærmere en afklaring. Anklagemyndigheden valgte endnu en gang at udskyde sagen mod den 70-årige hobbylandmand fra Tissø,

- Det er noget af et cirkus, siger Knud Hansen.

Torsdag eftermiddag skulle den 70-årige hobbylandmand være mødt ved retten i Holbæk, for at forsvare sig mod anklager om at have overtrådt dyreværnsloven, fordi de fem styks Galloway-kvæg som han har gående ved Tissø ikke har et læskur i folden som de kan søge læ i. Men retsmødet blev aflyst igen.

- Jeg fik i onsdag besked om, at man har valgt at udskyde retsmødet igen. Anklagemyndigheden havde besluttet, at man ville indhente en udtalelse fra veterinærrådet til sagen, men det havde man åbenbart glemt at fortælle veterinærrådet. Man kan næsten ikke forklare det med ord så almindelige mennesker kan forstå det, siger Knud Hansen.

Hos anklagermyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter anklager John Nielsen, at det er fordi man venter på en udtalelse fra veterinærrådet, at man valgte at udsætte torsdagens retsmøde.

- Det er beklageligt at vi har været nød til at udsætte sagen, men Veterinærrådet er eksperterne på dette område, og deres udtalelse er afgørende for at retten kan træffe en korrekt afgørelse, siger han.

John Nielsen oplyser at sagsbehandlingstiden hos Veterinærrådet typisk er på fire til seks måneder.

Første gang at Knud Hansen skulle have været for retten var i maj 2019, og inden da havde politiet faktisk i en periode helt valgt at droppe sagen mod den 70-årige kvægejer, inden det så alligevel blev besluttet at den skulle for retten.

Knud Hansen ser frem til sit retsmøde.

- Lige nu kan jeg kun grine af det, men jeg vil kun mine dyr det bedste, og de trives faktisk i naturen ved Tissø. Galloway-kvæg er hårdføre dyr, og de kan finde læ både i skoven og i de høje rør ved søen. Det ville jeg gerne have lov til at forklare retten, siger han.