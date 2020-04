Den 27-årige Kenneth Wollesen var køkkenchef på Restaurant Nordvest, som han ejede sammen med Jack Clemensen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Restaurant Nordvest lukker

Ambitionerne var store da Jack Clemensen sammen med den 27-årige kok Kenneth Wollesen sidste år åbnede Restaurant Nordvest i Havnsø. Coronakrisen spændte imidlertid ben for projektet, og nu har ejerne valgt at kaste håndklædet i ringen.

Kalundborg - 22. april 2020 Af Thomas Rye

Et stort opland, ingen umiddelbare konkurrenter og let adgang til gode lokale råvarer. Jack Clemensen og hans køkkenchef Kenneth Wollesen så et stort potentiale i Restaurant Nordvest i Havnsø, som makkerparret overtog i april 2019.

Restauranten kom imidlertid aldrig i gang med sin anden sæson, for da coronakrisen meldte sin ankomst, valgte man på Restaurant Nordvest at følge myndighedernes anvisninger og lukke restauranten ned. Nu står det klart, at restauranten ikke genåbner.

Lukningen blev annonceret på facebook med ordene:

- Et år på Nordvest er nu gået. Desværre har vi set os nødsaget til at lukke restauranten permanent pga økonomiske årsager.

Jack Clemensen uddyber:

- Efterhånden som krisen trak ud, måtte vi se i øjnene, at sæsonen blev for kort til at vi kunne bære en genåbning økonomisk, og da vores restaurant var sæsonbaseret, så var der ingen hjælp at hente, fra de offentlige støtteordninger. Derfor valgte vi at kaste håndklædet i ringen, siger han.

Restaurant Nordvest var tænkt som en familierestaurant, hvor der skulle være plads til alle, og selvom Kenneth Wollesen havde en baggrund indenfor det spanske, franske og nynordiske køkken, så havde man bevaret klassiske danske retter som wienerschnitzlen og stjerneskuddet på menukortet.

Ejerne tumlede også med planer om at udvide restauranten med bed and breakfast på førstesalen og salg af picnickurve og sund fastfood til sommerhusgæster og de lækkersultne.

Mange lokale borgere udtrykket på facebook sorg og ærgrelse over lukningen, men takkede også for mange gode stunder på den lukkede restaurant og ønskede ejerne det bedste for fremtiden.