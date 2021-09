Equinor er projektleder for reparationen af Pier E, hvor 30 meter af kajen skred i vandet i maj. Siden er det sikret, at der ikke sker yderligere udskridning. Foto: Per Christensen

Reparation af Pier E bliver dyr

30 meter af kajen ved Pier E skred i vandet i maj i forbindelse med reparationsarbejde, som netop skulle forhindre, at et sådant uheld skete. Nu ligger der efter et Equinor-udbud et forslag til, hvordan reparationen kan udføres, og det er sendt til Kalundborg Havn, som har mulighed for at komme med kommentarer.