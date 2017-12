Se billedserie Projektleder Esben Fløytrup i krydset Klosterparkvej og Esbern Snaresvej i Kalundborg. Foto: Jens Nielsen

Renovering vil enrette Klosterparkvej

Kalundborg - 01. december 2017

Nyt projekt i midtbyen i Kalundborg har start i december, hvor Kalundborg Forsyning renoverer fjernvarmerør og anlægger ny hovedledning.

Fjernvarmenettet i Elmegade i Kalundborg skal renoveres i 2018.

Der er tale om en hovedforsyningsledning til midtbyen, der skal skiftes i flere etaper, og det vil påvirke rigtig mange kunder.

For at minimere disse gener forbinder Kalundborg Forsyning derfor hovedledningen i Klosterparkvej med hovedledningen i Esbern Snaresvej.

Projektet bliver nødt til at foregå i perioden december 2017 til marts 2018, da den nye hovedledning skal kunne forsyne Kalundborg midtby med varme fra foråret 2018.

Rørarbejdet starter med en ny ventil på hjørnet af Klosterparkvej i december 2017, og efter nytår starter anlæggelsen af den nye 300 meter lange hovedledning fra den sydlige ende af Klosterparkvej.

Når ventilen anlægges er det nødvendigt at lukke for varmen for kunder nord og vest for Klosterparkvej, samt kunder på selve Klosterparkvej.

Dette sker torsdag den 7. december fra klokken 18.00 til klokken cirka 06.00 fredag morgen. Kalundborg Forsyning har valgt at lave en natlukning for på den måde at afslutte denne etape hurtigst muligt og for ikke at skabe unødig gene af trafikken ved hjørnet af Klosterparkvej.

- Det kan ikke undgås at projektet med gravearbejdet vil genere beboere og trafik i området, og vi har stor fokus på at minimere disse gener, ved at reetablere de berørte vejbaner og cykelstier løbende og hurtigst muligt. Ved etablering af ringforbindelsen vil varmetabet fra rørene blive reduceret, og i fremtiden vil vi kunne levere varmen via to forskellige hovedledninger. Dette betyder at færre fjernvarmekunder i fremtiden vil blive berørt når store hovedledninger renoveres eller repareres, siger projektleder Esben Fløytrup.

Klosterparkvej vil være ensrettet i projektperioden, først fra mandag den 4. december og efterfølgende igen fra den 8. januar. Mellem den 17. december og den 8. januar er vejen åben for normal gennemkørsel.