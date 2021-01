Tre af ti boliger på Sejerø Ældrehjem står overfor en større renovering, der anslås at komme til at koste 3,7 millioner kroner. Derfor kommer huslejen formentlig til at stige for beboerne.

Renovering betyder huslejestigninger på plejehjem

I efteråret 2020 blev det opdaget, at fundamenter og gulve i flere boliger på Sejerø Ældrehjem var ramt af råd og svamp. Skaderne er så alvorlige, at der er tale om en total renovering af de ramte boliger. Således vurderes det, at det vil være nødvendigt at opbryde både køkken og toilet samt gulve og skillevægge i tre af de i alt ti boliger i plejehjemmet.

Der er konstateret råd og svamp i tre på Sejerø Ældrehjem. Derfor skal boligerne nu igennem en omfattende renovering, der forventes at koste 3,7 millioner kroner. Det betyder huslejestigninger for beboerne.

