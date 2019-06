Rengøringssag skal nu tages op i kommunalbestyrelsen

Enhedslistens Niels Erik Danielsen vil vide, om kommunen får det, den har betalt ISS for. Foto: Thomas Olsen

Kalundborg - 21. juni 2019

Først var sagen på økonomiudvalgsmødet i maj, så blev den skudt til juni-mødet i onsdags i selvsamme udvalg, og nu tager Enhedslisten og Socialdemokratiet så sagen til næste kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni. Det handler om, at ISS har kontrakten på rengøring på de kommunale institutioner i Kalundborg Kommune.

Firmaets arbejde kom dog i fokus, da ISS for nogle måneder siden valgte at fyre en medarbejder, der havde gjort rent på Høng Skole i næsten 25 år. Den beslutning kritiserede medarbejderne på Høng Skole i et læserbrev, og det er blandt andet det læserbrev, som Enhedslisten og Socialdemokratiet henviser til i forbindelse med den orientering til kommunalbestyrelsen om ISS's arbejde på de kommunale institutioner, som partierne nu ønsker.

- Det handler om at forholde os til, hvad det er, vi har bestilt hos ISS, og om vi som kommune får det, vi har bestilt, siger Niels Erik Danielsen (EL), medlem af økonomiudvalget.

Niels Erik Danielsen har, lige som det i øvrigt er tilfældet med Socialdemokratiets gruppeformand i kommunalbestyrelsen Gunver Jensen, mange års erfaring med arbejde i fagforeningen.

- I fagbevægelsen er det kendt, at man skal arbejde markant hurtigere i ISS end, hvis man var ansat af kommunen som rengøringsassistent. Det er jo modstridende, at vi konkurrenceudsætter rengøringen for at spare penge, velvidende at det slider mere på de ansatte, hvilket kan føre til økonomiske udfordringer i form af blandt andet sygedagpenge, tidligere pensioner og udgifter til fleksjob, siger Niels Erik Danielsen.

Det fremgår af et bilag til punktet om emnet på onsdagens møde i økonomiudvalget, at den samlede bedømmelse af de et godt stykke over 100 institutioner i kommunen ligger på omkring 4 på en skala fra 1-5 i kategorien »kvalitet«, mens gennemsnittet er omkring 4,4 i »samarbejde«.

Er det ikke meget gode tal? - Set fra kommunens side viser det, at det er fint, men det er ikke de meldinger, vi får. Vi hører fra flere steder, at der ikke er rent, siger Niels Erik Danielsen og fortsætter:

- Derudover tror jeg, at tallene dækker over, at mange ude på institutionerne ikke ønsker at kritisere rengøringspersonalet, der jo prøver at gøre det så godt som muligt ud fra de forudsætninger, de har. Derfor tror jeg ikke, at vi bliver præsenteret for den virkelige virkelighed så at sige, siger han.