Se billedserie Trods benspænd undervejs, så klarer Den Rene Samvittighed med Michael og Tina Schumacher i spidsen, sig igennem pandemien. Fotos: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: Rengøring - midt i en lukket coronatid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rengøring - midt i en lukket coronatid

Kalundborg - 12. januar 2021 kl. 08:05 Kontakt redaktionen

Deres firma er ramt af coronakrisen, men optimismen, humøret og smilene er der stadig bag maske og visir.

Det er Tina og Michael Schumacher, indehaverne af Svebølle-virksomheden Den Rene Samvittighed, som fortæller om firmaets situation midt i en tid, hvor hverdagen stadig er præget af pandemien og dens konsekvenser.

Massiv rengøring er netop et af våbene mod coronaen, men pandemien har ikke givet rengøringsfirmaet flere opgaver, tværtimod.

- Det holder stik, at hver gang Mette Frederiksen har holdt pressemøde, så får vi en række beskeder om, at rengøringen skal udskydes. Og efter en periode, så vender kunderne tilbage.

Viften af kunder tæller både private husstande, virksomheder samt offentlige institutioner, og det er primært de private kunder og virksomhedskunderne, som holder pause under coronaen.

I runde tal anslår parret, at de har en nedgang på omkring 20 procent, og de har ikke mulighed for at få del i regeringens hjælpepakker.

- Men vi piver ikke, siger Michael Schumacher.

Han tænker mere på de butikker, frisører og restauranter, som må lukke helt eller klare sig lidt igennem med takeaway og click og collect. De har det rigtig hårdt.

Den Rene Samvittighed har ikke sendt nogle af de godt 25 medarbejdere hjem, ligesom man heller ikke har været ramt af corona.

- Vi bliver alle testet hver 14. dag, så det bliver der løbende holdt godt øje med.

Mens nogle af kunderne har sat rengøringsfirmaet på pause, så er der andre kunder, som får lavet ekstra meget rent - det gælder bl.a. bosteder, hvor man vil sikre, at smitten ikke breder sig til.

En række ældre kunder er bange for at blive smittet og har derfor afmeldt deres rengøring, men Tina og Michael Schumacher mener ikke, der er nogen grund til bekymring, da man naturligvis har værnemidler på, hvis kunderne ønsker det.

Og netop værnemidler er noget af det, som bliver mere og mere vanskeligt at få.

- Prisen på engangshandsker er tredoblet, og lige nu står vi på venteliste på at få flere i det hele taget. Heldigvis har vi nogle på lager, så vi klarer os indtil videre.

- Vi har også en del håndsprit stående. Vi skyndte os jo at købe en masse, kort efter pandemien begyndte, og så kom vi til at betale dyrt for den sprit i forhold til, hvad håndspritten koster nu.

Det var tilbage i 2005, at Den Rene Samvittighed så dagens lys. Og det har været 15 travle år, hvor firmaet voksende så hastigt, at det undervejs blev til en flot Gazellepris fra Dagbladet Børsen. Og tilbage i efteråret 2020 fik man mulighed for at købe hele den ejendom i Svebølle Centret, hvor Den Rene Samvittighed har adresse. Og det tilbud tog indehaverne imod.

- Nu har vi mere end dobbelt så meget plads. Men det var også nødvendigt. Og nu får medarbejderne nogle langt bedre faciliteter.

Den Rene Samvittighed var vokset ud af rammerne i Svebølle, så derfor var det nødvendigt med en betragtelig udvidelse, og nu er man i gang med at indretter de nye faciliteter.

For to år siden etablerede Den Rene Samvittighed sig desuden med en afdeling i Slagelse og er godt i gang med at udvikle de muligheder.