Punkt 1 i den bygning, som rives ned på Kirkevangen, når Rema 1000 opfører en helt ny forretningsbygning til fire butikker. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Rema og Punkt 1 er enige: Storbyggeri i Gørlev på vej

Kalundborg - 13. juli 2021 kl. 12:31 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Der er indgået aftale mellem supermarkedskæden Rema 1000 og ejerne af tre butikker, Punkt 1, Lysmesteren og Expert i Gørlev, Jesper Petersen og Steen Jensen, som betyder, at de tre butikker rykker med ind i gigantisk byggeri på Kirkevangen tæt ved rundkørslen til Gørlev, såfremt kommunalbestyrelsen i Kalundborg godkender projektet med ny lokalplan senere i år.

Det bekræfter Jesper Petersen og Steen Jensen:

- Vi er meget tilfredse med aftalen, som betyder, at vi får lige så meget plads til butikkerne, som vi har i dag, og i øvrigt har opnået vilkår for en aftale, vi kan være tilfredse med.

Det har ikke været muligt for avisen at indhente en kommentar fra udviklingschef i Rema 1000, Jonas Nyrop Vestermann, som er på ferie. Men det er ingen hemmelighed, at Rema 1000 har prioriteret at få en aftale med Punkt 1, Lysmesteren og Expert-ejerne, således at de tre butikker kunne indgå i det 2200 kvadratmeter store byggeri, som opføres på en udvidet grund på Kirkevangen i løbet af 2022 eller i 2023.

Allerede i midten af 2020 rettede Rema 1000 henvendelse til Punkt 1-ejerne for at få dem med i storplanerne for et nybyggeri på Kirkevangen. Planen er, at Rema 1000 vil fraflytte sin nuværende adresse i Algade ved biblioteket. Rema 1000 har i flere år ikke lagt skjul på, at pladsen i de lejede rammer i Algade er for begrænset.

Samtidig påbegyndte supermarkedskæden forhandlinger med de nærmest liggende husejere til grunden på Kirkevangen med henblik på overtagelse, og disse forhandlinger er, har udviklingschef Jonas Nyrop Vestermann tidligere sagt, endt i et positivt resultat.

Men helt frem til denne sommer har Punkt 1-ejerne sagt nej tak til Rema 1000 under henvisning til, at det vil blive for dyrt for dem at flytte med.

- Det er der nu fundet en god løsning på, siger Jesper Petersen og Steen Jensen.