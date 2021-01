Den prisbelønnede forfatter Dy Plambeck kommer til Kalundborg Hallen torsdag den 4. marts for at fortælle om sin seneste roman, »Til min søster«. PR-foto

Release-fest er corona-aflyst: Se navne fra bibliotekets nye sæsonprogram her

- Bibliotekerne er lige nu desværre lukket som følge af de nye corona-restriktioner, foreløbig frem til den 17. januar. Vores katalog for foråret er lige på trapperne, men vi kan desværre ikke invitere til releasefest som vi plejer, udtaler bibliotekar Marie Lind fra Kalundborg Biblioteker.

I sæsonen er der blandt andet besøg af forfatter og psykolog Marie Brixtofte, datter af den afdøde Farum-borgmester Peter Brixtofte. Hun kommer til Ubby Bibliotek og Forsamlingshus 23. februar og fortæller - med afsæt i bogen »Kun når det regner« - om hvordan det var at vokse op med en far, der var alkoholiker.

Michael Winckler er klar med et musikalsk foredrag om sin far, sangeren Gustav Winckler, den 11. marts i Biblioteksinfo Vesterlunden i Snertinge, hvor han underholder med anekdoter, sandheder og gyldne øjeblikke om Danmarks største dansktop-sanger.

Den 13. marts kommer Tea­tret Lampe til Biblioteks­info Vesterlunden i Snertinge med forestillingen »Den grimme ælling« - musikalsk dukke-magi for de allermindste.

Af kataloget fremgår det, at Kalundborg Bibliotekers populære bogklubber for børn og unge fortsætter: BogSlugerne i Gørlev, BogHapserne i Høng og BogGnaskerne i Kalundborg.

Kalundborg Biblioteker har - trods den aktuelle nedlukning - besluttet at fastholde udgivelsen af det populære, trykte sæsonkatalog, og det vil kunne udleveres, når der igen lettes på restriktionerne.

- Vi hylder kulturen og håber, at vi sender et signal om, at vi ligesom alle andre håber og tror på bedre tider, hvor fællesskaberne igen kan blomstre, siger bibliotekar Marie Lind.