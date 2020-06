Se billedserie I sin afskedstale kaldte rektor på Kalundborg Gymnasium og HF sine elever stærke og løsningsorienterede, små pippier, der have overkommet alt fra corona­krisen til ualmindeligt høje krav. Foto: Mie Neel

Rektor til studenter: I har bevist, I er som Pippi Langstrømpe

Kalundborg - 26. juni 2020

Man kunne ikke mærke på rektor Peter Abildgaard Andersen, at det var hans tiende dimissionsceremoni siden morgenstuden, da han fredag middag sendte 3.c ud i verden efter tre års skolegang på Kalundborg Gymnasium og HF.

Det gjorde han både med Midsommersangen akkom­pagneret af skolens big band og en tale, der blandt andet handlede om, hvordan eleverne igennem deres tid på gymnasiet alle har bevist, at de er som Pippi Langstrømpe.

Fantasifulde, ekstraordinære, løsningsorienterede, stærke og omsorgsfulde, var nogle af de rosende ord, de fik med på vejen.

- Jeg håber, at I i fremtiden vil have Pippi Langstrømpe med i rygsækken, så er jeg sikker på, at fremtiden tegner lys for jer, sagde rektoren blandt andet i sin tale.

Gymnasietiden havde nemlig ikke kun været en dans på roser. Den havde budt på alt fra hårdt arbejde og ualmindeligt hårde krav fra undervisningsministeriet til en større ombygning af gymnasiet i løbet af elevernes tredje skoleår, og sidst men ikke mindst mange ugers hjemmestudier på grund af udbruddet med coronavirus.

- Jeg tror, at det, at I har været under konstant pres, gør jer til bedre studerende, I er blevet styrket, og I har vist heltemod, sagde rektoren.

Corona-virus satte også sit præg på dimissions­ceremonien, der, ud over at være blevet skaleret ned til 11 mindre ceremonier, også betød, at studenterne var blevet placeret med coronavenlig afstand imellem sig i skolens samlingssal, og hver især kun kunne have tre gæster med.

Sidst fik eleverne selvfølgelig overrakt deres eksamensbevis.

- I får nu et stykke papir på, at I er noget og nogen, sagde rektoren.