På Kalundborg Gymnasium og HF forsøgte rektor Peter Abildgaard Andersen mandag at finde ud af, hvordan nedlukningen af 38 danske kommuner påvirker gymnasiet. Flere af gymnasiets ansatte og elever bor nemlig i kommunerne. Foto: Per Christensen

Rektor har flere ubesvarede spørgsmål

- En del af vores medarbejdere er bosatte i de berørte kommuner, og godt nok er udgangspunktet at man skal have mulighed for at passe sit arbejde, men en gymnasielærer kommer let i kontakt med 60 til 80 elever i løbet af en dag, så vi forsøger lige nu at opklare præcis hvordan vi skal forholde os. Derudover har vi også elever bosat i de berørte kommuner, forklarer rektor Peter Abildgaard Andersen.