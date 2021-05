Rektor Camilla Wang fra Professionshøjskolen Absalon er begejstret for udsigten til at endnu en videregående uddannelse kommer til Kalundborg. Foto: Thomas Olsen

Rektor er begejstret for udsigten til en ny uddannelse

Professionshøjskolen Absalon har indtil nu stået bag de videregående uddannelser som findes i Kalundborg, men hvis regeringens planer om en udflytning af uddannelser bliver realiseret, ser det ud til at Kalundborg i fremtiden også skal være hjem for en arkitektuddannelse.

- Det er en fantastisk nyhed. Med et større og mere varieret uddannelsestilbud, vil det blive nemmere at markedsføre Kalundborg som en uddannelsesby og tiltrække studerende til alle vores uddannelser, siger rektor Camilla Wang fra Professionshøjskolen Absalon.

Camilla Wang kendte intet til planerne om at arkitektuddannelsen måske skal til Kalundborg før onsdag. Umiddelbart er rektoren dog meget åben for muligheden for at de arkitektstuderende eventuelt kunne blive en del af det Campus, som Professionshøjskolen Absalon senere på året skal åbne for sine studerende senere på året.