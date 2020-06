Se billedserie Rektor Morten Olesen: - Vi har sammen gennemført det mærkeligste forår. Det er blevet et forsømt forår på en helt anden måde, end forår normalt forsømmes.Foto: Bjarne Robdrup

Rektor: Tillykke til corona-årgangen

Rektor Morten Olesen i flot tale til studenter og hf'ere: - Af alle de færdigheder og kompetencer, I får med jer her fra Høng Gymnasium og HF, håber jeg, at I vil gøre noget særligt ud af at give plads til jeres medmennesker.

- Vi har sammen gennemført det mærkeligste forår. Det er blevet et forsømt forår på en helt anden måde, end forår normalt forsømmes. Der vil blive mange forår fremover, som I kan komme til at forsømme med noget så uskyldigt som eksamenslæsning.

Ordene faldt i den første dimissionstale, Morten Olesen har holdt som rektor på Høng Gymnasium og HF, Danmarks mindste. Og det kan godt være, at talen var Olesens første som chef, men han holdt den - med små variationer - til gengæld tre gange, da gymnasiet fredag tog afsked med stx'ere og hf'ere ved en fest, præget af corona. Hver afgangsklasse, sin dimission. Bagefter var der afsked og hygge i rektors have - indtil næste hold af studenter og forældre trådte ud i sommervarmen.

Og præcis de helt særlige omstændigheder berørte Morten Olesen naturligvis også:

- I kommer til at gå ind i verdenshistorien som co­ro­na-­årgangen, den årgang studenter, som mødte de mest uforudsigelige udfordringer og alligevel kom ud med en eksamen. Omstillingsparathed, digital dannelse og evnen til nærhed og omsorg for hinanden vil være jeres kendetegn fremover.

- Nu forlader I Høng Gymnasium og HF. I skal ud i verden og tilegne jer flere kompetencer. I skal ud i verden og skabe jeres eget liv. Vi har nydt at have jer som en del af os, og der har været så rigeligt plads til hver enkelt af jer her på skolen og i vore hjerter.

Plads til den enkelte

- Her på Høng Gymnasium og HF, fortsatte rektor, går vi meget op i at have plads til den enkelte. Det kan man kun have, hvis man evner at sætte sig selv til side for at give plads til den anden og de andre.

- Af alle de færdigheder og kompetencer, I får med jer her fra Høng Gymnasium og HF, håber jeg, at I vil gøre noget særligt ud af at give plads til jeres medmennesker.

Morten Olesen sagde også, at den almene dannelse i de seneste år er blevet suppleret med begrebet digital dannelse:

- Endnu et svært begreb. Hvis man er digitalt dannet, er man ikke nødvendigvis kodenørd, men man vil være i stand til at betjene et nyt device eller et nyt program uden alt for store problemer. Et andet supplement er ordet omstillingsparathed. Det at kunne tilpasse sig nye rammer og krav, og performe lige så godt under dem.

Mange kompetencer

- Alt det har I hjulpet hinanden med at mestre i de år, I har gået her, og I har demonstreret både tværfaglighed, digitale kompetencer og omstillingsparathed, men I blev hårdt ramt i dette forår.

- Fra den ene dag til den anden blev I sent hjem og skulle modtage jeres undervisning virtuelt. Vi havde teknologien til det, lærerne omstillede sig hurtigt og var gode til at lære af hinanden - og af jer, men så store krav til dannelse og modenhed, er der godt nok ikke mange andre studenterårgange, der har skullet håndtere.

- Det blev en tid, der krævede digital dannelse, omstillingsparathed og en høj faglighed. Og I tilpassede jer. I var parate til omstilling, I favnede de digitale udfordringer, og frem for alt lod I Høng-ånden råde: I passede på hinanden.

- Jeg er jo ny på skolen, så mit første rigtige møde med jer var en tidlig morgen, da I endelig kunne komme tilbage på skolen, ude på boldbanen, hvor vi i fællesskab skulle erkende, hvor langt to meter egentlig er: Uendelig langt, når man mest af alt trænger til et kram fra bedstevennen.

- I evnede at tilpasse jer et regelsæt, som var i konstant forandring og ikke altid var lige til at forstå.

- Jeg ønsker jer god vind i fremtiden. Tillykke med jeres studentereksamen, sagde Peter Olesen.