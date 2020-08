Rektor: Markedsføring afgørende for nye uddannelser

Bjørn Brandenborg, Socialdemokratiets uddannelsesordfører, får af samme grund ikke megen støtte fra professionshøjskolens rektor, efter at det er kommet frem, at regeringen ønsker at delfinansiere 20 nye nærpoliti-enheder med penge, som uddannelsesinstitutioner bruger til at reklamere for nye uddannelser.