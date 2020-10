Sammenhold blandt butikker og kunder resulterede i et rekorstort indsamlingsresultat til Støt Brysterne. Foto: Jørn Nymand

Rekordstor indsamling

Indsamlingen til Støt Brysterne blev rekordstor i Kalundborg i år. Både kunder og butikker har bidraget flot til et samlet resultat på 52.170 kr., som er sendt afsted til Kræftens Bekæmpelse.

De første år var det Kvickly, Føtex og Swärds Guldsmedie, som stod bag indsamlingen, og i år har trekløveret været suppleret med Meny, som solgte kage-medaljer til fordel for det gode formål, mens Kvickly solgte gåsebryster, Føtex solgte morgentilbud, mens Swärds Guldsmedie solgte lodder.

- Indsamlingen til den gode sag i år - Støt Brysterne - har været utrolig flot, så der skal lyde en stor tak til alle, der har lagt et stort stykke arbejde for at skabe det flotte resultat, lyder det fra aktivitetskoodinator Mei Kanstrup, Vores Kalundborg.