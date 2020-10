Boligmarkedet har trodset alle forventninger til 2020. Interessen for at handle bolig har været enorm og fået boligsalget til at stige markant i løbet af de seneste måneder. Det viser en opgørelse fra Boligsiden over handelsaktiviteten i Kalundborg Kommune. PR-foto

Rekordsalg: Boligkøberne står i kø i Kalundborg

Kalundborg - 11. oktober 2020 kl. 10:41 Kontakt redaktionen

I juni, juli og august måned er der blevet solgt 412 boliger i Kalundborg Kommune. Det er en stigning på 63 procent i forhold til samme periode sidste år. Ifølge chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, hænger stigningen sammen med coronanedlukningen.

- Der har været travlt på boligmarkedet på det seneste, hvor boligsalget på landsplan næsten er eksploderet siden maj. Det skyldes både den generelt store interesse for at handle bolig, som coronakrisen har skabt efter genåbningen af landet, og at mange danskere har holdt ferie hjemme, siger boligøkonomen.

- Det er trods alt nemmere at kigge på bolig, hvis der dukker noget interessant op, når man er i området, end hvis man befinder sig i udlandet, tilføjer hun.

Stigningen i handelsaktiviteten er drevet af en fremgang for flere boligtyper i Kalundborg Kommune. I juni, juli og august er der blevet solgt 39 procent flere villaer og rækkehuse end i samme periode sidste år, mens sommerhussalget er steget med 94 procent.

- Det har vrimlet med boligkøbere hen over sommeren, hvor interessen for at handle boliger har været utrolig høj, og hvor boligerne er i usædvanlig høj kurs. Derfor er det et godt tidspunkt at sætte sin bolig til salg, siger Tom Parsner, indehaver af danbolig Kalundborg, og forklarer:

- De seneste måneder har der været flere købere end sælgere i markedet og et historisk lavt udbud af boliger til salg. Den kombination har haft en positiv effekt på boligmarkedet, hvor der i øjeblikket er høje salgspriser, korte salgstider og lave prisafslag, tilføjer han.

Den høje handelsaktivitet er et fænomen, som ses over hele landet. I 95 ud af landets 98 kommuner er der blevet solgt flere boliger i juni, juli og august måned sammenlignet med samme periode året forinden. Det vil altså sige, at kun tre kommuner har oplevet en mindre handelsaktivitet.

- Alle regler har en undtagelse, og det gælder boligmarkedet i år. Normalt plejer udviklingen i samfundsøkonomien at følge udviklingen på boligmarkedet, men sådan har det ikke været i år. Boligmarkedet klarer sig godt, antallet af bolighandler stiger, og priserne følger trop, siger Tom Parsner.

På landsplan er der blevet solgt 67 procent flere sommerhuse fra juni til august i forhold til samme periode sidste år. Antallet af solgte villaer og rækkehuse er steget med 23 procent, mens antallet er solgte ejerlejligheder er steget med 21 procent.