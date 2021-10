Rekordlav ledighed men sygefravær er stigende

Senest opgjorte ledighed for fuldtidsansatte er på 3,5 procent, og det er et fald på 0,5 procent beregnet på de seneste tre måneder. Det er samtidig ikke mindre end 1,4 procent lavere end det samlede ledighedstal for et år siden, hvilket også afspejler arbejdsmarkedsudviklingen efter pandemien. Men omfanget af registrerede borgere på sygedagpenge er i samme periode, indenfor det seneste år, steget med næsten en tredjedel, til 30 procent, viser opgørelsen.

- Der er ikke nogen entydig forklaring på, at sygefraværet forholdsmæssigt er steget relativt markant. Man kan sige, at der er en indbygget logik i, at når ledigheden er så langt nede, som det aktuelt er tilfældet i Kalundborg Kommune, vil der også være forholdsmæssigt flere, der er ramt af sygdom, også fordi nogle af borgerne, som har været ledige i lang tid, kan være lidt mere udfordrede tilbage på arbejdsmarkedet. Men det er samtidig vigtigt at understrege, at den øgede arbejdsstyrke jo kan komme flere steder fra, så vi kan ikke slå præcist ned på én konkret årsag. Under alle omstændigheder er ledighedstallet i Kalundborg - som for juli er 0,3 procent lavere end landsgennemsnittet - meget positivt, også fordi det stort set gælder alle målgrupper, siger arbejdsmarkedschefen.