Rekord-mange på Røde Kors-sommerlejre

I løbet af ugen havde de frivillige sat mange forskellige aktiviteter på programmet for børnene, hvor ugens højdepunkt var et besøg i Sommerland Sjælland.

Der var så stor interesse for at komme på lejren, at der blev lavet en venteliste.

- Årets ferielejre er ikke kun en stor oplevelse for de børn, der får et pusterum fra hverdagen. For de frivillige er det en uge, hvor de kan få lov at lege og opleve, hvor stor en forskel de kan gøre i børnenes liv, siger Doris Dalsgaard, der er aktivitetsleder for Røde Kors Kalundborg.