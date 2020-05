Se billedserie Strålende solskin, smuk natur og mulighed for at købe is, kage og kaffe i den nyåbnede café ved Røsnæs Fyr viste sig at være en uimodståelig kombination torsdag, hvor gæsterne flokkedes til Røsnæs. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Rekord mange gæster på Røsnæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rekord mange gæster på Røsnæs

Kalundborg - 21. maj 2020 kl. 18:10 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kombinationen af flot sommervejr og en helligdag gjorde torsdagens genåbning af caféen ved Røsnæs Fyr torsdag til en stor succes.

Coronakrisen udsatte sæsonstarten ved Røsnæs Fyr i mere end to måneder, men torsdag på kristi Himmelfartsdag kunne de frivillige som passer den lille café ved fyret endelig slå dørene op og byde gæsterne velkommen.

- Man kan sagtens være mange mennesker på Røsnæs og alligevel holde god afstand til hinanden, så Røsnæs har i forvejen været et meget populært udflugtsmål i de sidste par måneder. I dag slog dog alle rekorder. Gæsterne stod i kø inden vi overhovedet havde åbnet caféen. her var helt sort af mennesker, fortæller Troels Birk Kristoffersen, der er formand for Røsnæs Udvikling og Beboerforening.

Blandt de besøgende ved Røsnæs Fyr torsdag fandt man to medlemmer af fotoklubben Iso 4300 fra Holbæk Ejlif og Jens-Erik.

- Vi er begge ivrige naturfotografer, og den slags billeder er der jo gode muligheder for at få på Røsnæs. Personligt er jeg her, fordi jeg håber på at få et billede af en karmindompap, forklarer Jens-Erik.

Fiskere var der også flere af ved stranden ved foden af Røsnæs Fyr torsdag formiddag, og fiskene var åbenbart også ivrige for at besøge Røsns Fyr. I hvert fald kunne fiskerne Jack og Jens hive både havørreder og hornfisk op af vandet.

Mens caféen ved Røsnæs Fyr er genåbnet, og holder åbent som normalt for årstiden i de kommende uger, så er der stadig lukket for adgang til fyret og til udstillingen ved Røsnæs Fyr.

- Vi håber at kunne åbne udstillingen og fyret for offentligheden i den nærmeste fremtid, men vi er nød til at afvente at der bliver lavet officielle retningslinjer først, siger Troels Birk Kristoffersen.