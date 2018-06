Kalundborg Gymnasium har stor succes med at få deres elever til at vælge de naturvidenskabelige studieretninger. 52 procent af eleverne på den seneste årgang valgte naturvidenskab. Det er langt over landsgennemsnittet. Arkivfoto: Anders Ole Olsen

Rekord mange elever vælger naturvidenskab

Rektor Peter Abildgaard Andersen mener at der er flere forskellige årsager til, at naturvidenskaben er blevet så populær i Kalundborg. Blandt andet fremhæver han den store fokus på de naturvidenskabelige uddannelser både lokalt og nationalt og den nye ingeniøruddannelse i Kalundborg.

- Den helt store faktor tror jeg dog er gymnasiereformen. Den introducerede et kort grundforløb på tre måneder, hvor eleverne introduceres til gymnasiet og dets fag inden de vælger studieretning. Her har vores naturfagslærere været rigtig dygtige til at præsentere deres fag på en spændende og anerledes måde, og det har givet mange mod på, at gå i den naturvidenskabelige retning, siger Peter Abildgaard Andersen.

- Vi har gennem mange år haft et ry for, at være det lidt flippede gymnasium, hvor eleverne primært valgte musik og andre såkaldte »bløde fag«. Det billede er imidlertid ikke længere dækkende for Kalundborg Gymnasium, fortsætter rektoren, der dog samtidig fremhæver, at der fortsat er god plads til også elever som vælger de kunstneriske studieretninger i Kalundborg. Således valgte 8 procent af eleverne på årgangen en kunstnerisk studieretning, hvilket svarer til landsgennemsnittet.