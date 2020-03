Rekord få cykler blev meldt stjålet i 2019 i Kalundborg

Politiet får stadig færre henvendelser fra borgere, som har fået deres cykel stjålet. I 2019 modtog politiet 46.212 anmeldelser om cykeltyveri, hvilket er 33.060 færre, end de modtog for 10 år siden, svarende til et fald på 42 pct.

- Samtidig ser vi fald i andelen af en samlet ungdomsårgang, som ved 18-års alderen har fået en dom for ejendomsforbrydelser, hvilket er den mest udbredte kriminalitetsform blandt kriminelle unge. Disse trends indikerer, at en betragtelig del af faldet i cykeltyverier er reelt og ikke blot skyldes, at folk i mindre grad anmelder cykeltyverier til politiet, om end der altid vil være et mørketal.