Reklameslogans i gaden

I Brostrøms Gaard, Kordilgade 50, er folk fra den lange ende klar til, med hjælp fra brandvæsenets stigevogn, at indtage og reklamere i Kordilgade, for den lange ende fra Vænget og ud mod Øen. Udover reklameskiltene for Tuborg Øl, er der også et skilt hvorpå der står: Vi er fyr og flamme i den lange ende. Foto: 1982 (Kalundborg Lokalarkiv)

Foto: Picasa