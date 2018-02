Onsdag blev der holdt rejsegilde for den nye proceshal på Rynkevangen i Kalundborg, og til et rigtigt rejsegilde hører der naturligvis pølser med brød og en kold øl. Foto: Thomas Rye

Rejsegilde på Rynkevangen

Kalundborg - 21. februar 2018

Onsdag middag blev der holdt rejsegilde for Processkolen i Kalundborgs nye store proceshal på Rynkevangen.

- Vi oplever i denne tid et stigende behov for uddannelse, og virksomhederne rykker stadig tættere på os. Det er denne bygning et bevis på, sagde direktør for EUC Nordvestsjælland Steffen Lund, da han som dagens første taler fik ordet.

Den 800 kvadratmeter store lade, forventes at være klar til at blive taget i brug til sommer og kommer både til at indeholde produktionsfaciliteter og teorilokaler, heriblandt lokaler der skal simulere et sterilt miljø til EUC Nordvestsjællands nye pharma-speciale.

- Denne uddannelsesinstitution er bare vokset og blevet større siden vi åbnede tilbage i 1991. Vi oplever en stigende eftespørgsel på faglært arbejdskraft fra lokale virksomheder som Boehringer Ingelheim, Gyrproc, NOV Flexbles og NOVO, sagde Steffen Lund.

Borgmester Martin Damm (V) var også inviteret med til rejsegildet. Han understregede betydningen af, at virksomheder og uddannelser arbejdede tæt sammen, for at sikre at de unge får de rigtige kvalifikationer.

- Vi skal ikke mange år tilbage, hvor al fokus gik på at alle unge skulle have en uddannelse. Nu er man så også begyndt at fokusere på, at de unge rent faktisk skal have en uddannelse, som de kan bruge til noget, sagde borgmesteren og fortsatte:

- Vi har i Kalundborg forsøgt at sætte en anden dagsorden, hvor vi samarbejder tæt mellem virksomheder, uddannelser og kommunen. Resultatet af det samarbejde er for eksempel ingeniøruddannelsen og elektrikeruddannelsen, som vi har fået til byen, sagde han.

Leif Lindberg fra Dansk Halbyggeri, var den sidste taler, som fik ordet.

- Vi har snakket meget om vejret i almindelighed og frost i særdeleshed, men indtil nu er byggeriet gået planmæssigt, og vi håber og tror på, at vi kan levere en færdig hal til den aftalte tid, sagde han.