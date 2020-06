Regnskab 2019 uden forbehold

Niels Erik Danielsen (EL) var den eneste, som kommenterede regnskabet for sidste år: - Der er fortsat ting, der kan gøres bedre i Kalundborg.

* Ernst & Young har udarbejdet revisionsberegning for Kalundborg Kommunes regnskab for 2019 - og forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning, som er uden forbehold.

Men det hindrede ikke Niels Erik Danielsen, Enhedslisten, i at konkludere, at der »fortsat er områder, hvor Kalundborg Kommune godt kan gøre det bedre«.

- Jeg anerkender, at det økonomiske område ser meget fint ud. Men påtegninger kan jo give anledning til, at man går ekstra ned i de områder, der er omtalt - og hvor vi godt kan gøre det bedre, sagde Niels Erik Danielsen med en tilføjelse om, at han gerne så flere egentlige politiske debatter i kommunalbestyrelsen.