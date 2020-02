Kalundborg kan få mange millioner kroner ud af en kommunal udligningsreform, men Martin Damm afventer en politisk aftale, før han glæder sig over et eventuelt boost af kommunekassen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Regnefejl kan sende 72 millioner i Kalundborgs kommunekasse

Kalundborg - 04. februar 2020 kl. 18:35 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bølgerne af millioner af kroner ruller ind mod Kalundborgs kyster under den igangværende snak om en kommunal udligningsreform.

I hvert fald på papiret. I regeringens udspil til udligningsreformen står Kalundborg Kommune til at modtage 115 millioner kroner årligt, men ikke nok med det. Socialdemokratiet vil sende yderligere 36 millioner kroner i særtilskud af sted til Kalundborg i både 2021 og 2022.

Årsagen er en regnefejl i den kommunale udligningsmodel, som Nordjyske Stifts­tidende var de første til at kunne fortælle om i 2017. Fejlen kom af, at staten i årevis havde undladt at registrere uddannelsesniveauet hos udlændinge i Danmark.

Konsekvensen heraf var, at flygtninge og eksempelvis højt betalte udenlandske forskere røg i samme kategori, når kommunerne igennem udligningsmodellen skulle kompenseres for at have udlændinge boende. Fejlen kostede på papiret Kalundborg over 100 millioner kroner og altså mere end de 72 millioner, regeringen nu lægger op til at kompensere Kalundborg for.

I realiteten ville det reelle beløb, fejlen har kostet Kalundborg, dog med alt sandsynlighed have været mindre, forklarer borgmester Martin Damm (V).

Hvorvidt Kalundborg Kommune kan spendere af de eventuelt ekstra indkomne millioner afhænger af, hvorvidt den samlede serviceramme for kommunerne ændres. Foto: Per Christensen



- Vi var en af de kommuner, der stod til at miste meget, men havde vi fået de her penge, kunne der omvendt have været andre tilskud, vi ikke havde fået. Det er også derfor, at det ikke er »det rigtige« beløb, vi står til at få, siger han.

For tidligt at juble De ekstra millioner er som beskrevet en del af regeringens udspil til en udligningsreform. Derfor vil borgmesteren også gerne se pengene komme ind, før han rækker armene i vejret.

- Nu skal vi lige have pengene først. Den forrige regering lagde også op til, at vi skulle have flere penge, men der kom aldrig en aftale (om en udligningsreform, red.), siger han.

Kalundborg brugte sidste år maksimalt af servicerammen - der er det loft for de kommunale udgifter, som staten har sat. Derfor kan en stor del af de ekstra, potentielle millioner nemt ende i kommunekassen, hvis ikke servicerammen løftes.

140 mellemregninger Skal Kalundborg til at bygge en pengetank, hvis alle mil­lionerne ruller ind?

- Det er fint, at vi står til at få penge, men der er 140 mellemregninger, og det er svært at sige, hvad der kommer ud af det her pølse­skind, når først det er kommet igennem maskinen, siger Martin Damm.